Este ano a Black Princess, cerveja do Grupo Petrópolis, comemora 140 anos e prepara uma série de ações e experiências para celebrar a data. A estratégia de marketing, para promover uma das marcas mais tradicionais de cerveja do país, contempla o lançamento de uma campanha nacional, ações com imprensa, influenciadores e colaboradores e um lote promocional de 160 mil latas naked (com embalagem neutra) de Black Princess Gold, que estará à venda, com exclusividade, em 70 lojas Carrefour da cidade de São Paulo, além do site Bom de Beer.

O ponto alto das celebrações está na série limitada e histórica, a lata naked, cinza e sem qualquer estampa a não ser o logo da marca, que servirá de inspiração e ponto de partida para o consumidor customizá-la, digitalmente, do jeito que preferir. O objetivo da marca é gerar awareness e reconhecimento de imagem, por meio do resgate da história de Black Princess, mas, mais do que isso, traçar um perfil do consumidor e captar informações relevantes para a marca.

A promoção, que ocorre de 3 de novembro a 9 de dezembro, vai premiar, com uma viagem de 140 horas, o participante que criar a melhor arte na lata por meio do aplicativo (https://www.blackprincess140anos.com.br/). O prêmio dá direito ao ganhador de levar um acompanhante na viagem. Além do primeiro lugar, a marca vai premiar mais 15 consumidores, 5 com kits contendo uma cervejeira exclusiva repleta de Black Princess Gold e outros 10 com três meses de estoque de Black Princess Gold (144 latas). Apenas maiores de 18 anos podem participar, escaneando o QR code impresso nas latas e ou acessando diretamente o hotsite www.blackprincess140anos.com.br da promoção. A seleção dos vencedores será feita por um comitê composto por membros do Grupo Petrópolis, agência parceira e influenciadores convidados pela marca.

“Estamos celebrando 140 anos com a mesma atitude da cerveja: a de fazer algo novo sempre. Reforçamos o posicionamento da marca – Um Clássico Desde Amanhã – na campanha e nas experiências que oferecemos aos consumidores, como a oportunidade de ter uma criação sua eternizada em uma lata clássica e uma viagem dos sonhos para o destino que o vencedor escolher”, comenta Danielle Bibas, Vice-Presidente de Marketing do Grupo Petrópolis.

A campanha contará com divulgação nos pontos de venda e, pela primeira vez na história da marca, a criação de filmes, produzidos pela Chucky Jason, que reforçam os atributos Black Princess, os 140 anos da cerveja e a mecânica da promoção, e que serão exibidos em seus canais digitais.

A História

Foi em 1882, no Rio de Janeiro, que a história da marca começou. Em uma pequena cervejaria de Teresópolis, na serra fluminense, surgiu uma cerveja especial, diferenciada e que chegou para fazer história e se tornar um clássico. Desde então, conquistou paladares exigentes com seu sabor e aroma únicos, que remetem à qualidade dos seus ingredientes. Hoje, ela faz parte do universo cervejeiro, é premiada em festivais pelo país afora e, quem gosta de uma boa cerveja, reconhece a qualidade da Black Princess.

Nesses 140 anos, a marca teve períodos marcantes. Um dos mais recentes foi o lançamento em 2021 da Black Princess House, na região boêmia do Largo da Batata, em São Paulo. Foi o primeiro bar proprietário da marca, em formato pop up, com a proposta de ser um palco para contar novas histórias, onde o clássico e o amanhã se encontram. A Black Princess House abriu espaço para apresentações de novos artistas ao vivo, debates, experiências gastronômicas e tinha um estúdio de tatuagem funcionando junto com a programação noturna do espaço.