O Centro de Oncologia de Americana, Unacon, localizado nas dependências do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, entrou em operação nesta quarta-feira (8).

Os pacientes já começaram a ser atendidos e, durante o mês de junho, serão realizadas 95 consultas oncológicas, sendo 28 na especialidade de mastologia e 67 de oncologia clínica.

Nos dias 16 e 17 de junho, também serão realizadas cinco cirurgias oncológicas de mastologia, cuja especialidade terá oferta de 28 consultas mensais. Já na área da oncologia clínica, a unidade deverá realizar cerca de 240 consultas, mensalmente. A previsão é de que o Centro Oncológico realize, anualmente, 4.240 sessões de quimioterapia e 520 procedimentos cirúrgicos.

A equipe da Unacon será composta por dois médicos oncologistas clínicos, um médico cirurgião oncológico, três enfermeiros, três farmacêuticos, um auxiliar de farmácia, um coordenador assistencial, dois auxiliares para atividades administrativas, um auxiliar de limpeza e seis técnicos de enfermagem.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, que segue em isolamento domiciliar após testar positivo para Covid-19 no fim da semana passada, reforçou que esta é a maior obra social e humana de Americana nos últimos anos. “É com muita alegria que vamos iniciar os serviços na Unacon, pois apenas quem realiza tratamento em outra cidade sabe da importância de ser atendido perto de casa. Americana agora tem atendimento contra o câncer e esse é um marco histórico, sem dúvida nenhuma”, afirmou Chico. “Agradecemos muito o Governo do Estado, o deputado Vanderlei Macris e todos os parceiros que contribuíram para que esse momento fosse possível. Estou feliz, mas quero mais para Americana”, completou.

“É uma satisfação imensa poder ver essa unidade já em funcionamento. Sabemos o quão importante é essa conquista para os pacientes que necessitam realizar o tratamento contra o câncer, e que agora poderão realizá-lo no Hospital Municipal, resultado de um trabalho do prefeito Chico”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A solenidade oficial de entrega será realizada nos próximos dias, em data ainda a ser agendada pelo Governo do Estado, uma vez que a cerimônia deve contar com a presença do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia.

A unidade foi construída por meio de parcerias firmadas entre a prefeitura e a iniciativa privada. O custeio será viabilizado por meio de convênio com o Estado, que irá disponibilizar R$ 5.547.447,00 anualmente. Esses recursos foram obtidos por intermédio do deputado federal Vanderlei Macris.