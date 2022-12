A Prefeitura de Americana e a Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia) realizaram hoje (17) o lançamento da cobertura especial com sombrinhas coloridas no Calçadão do Centro da cidade, no cruzamento das ruas Trinta de Julho e Fernando de Camargo. A atividade contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir Demarchi, do presidente da Acia, Marcelo Fernandes, secretários municipais e vereadores.

O prefeito ressaltou a importância da Acia neste projeto, que contou ainda com o apoio de empresários do município. “O Desenvolvimento Econômico faz parte do dia a dia de Americana. Minha gratidão à Associação Comercial que está junto com a gente, o que é muito importante para nossa cidade”, afirmou Chico.

“Estamos trabalhando para criarmos alternativas para fomentar o comércio da cidade de Americana, que no pós-pandemia trouxe uma outra realidade. Nessa parceria, nesse pensamento conjunto com a Associação Comercial, criamos alguns módulos de trabalho, sendo que esse dos guarda-chuvas é o primeiro deles. Teremos outros, inclusive a ‘Rua Viva'”, destacou o prefeito. “Estou muito feliz, as pessoas estão sorrindo, comentando”, completou.

O presidente da Acia também ressaltou o trabalho conjunto com a Administração Municipal. “Hoje é um dia de bastante alegria por conseguirmos fazer a entrega dessas sombrinhas decorativas, nesta estrutura que permite ser dinâmica e daqui a alguns meses pode estar com outra decoração. Reavivou a alegria aqui da região central e isso só aconteceu graças à Prefeitura, ao trabalho árduo e conjunto que tivemos”, explicou.

A instalação das sombrinhas faz parte do projeto “Centro Vivo e Conectado“, que contará com uma série de ações para ressignificar a região central da cidade e fortalecer o comércio local. Entre as novidades também está a “Rua Viva”, que consiste na cobertura da Rua Vieira Bueno, estimulando a instalação de estabelecimentos gastronômicos e a realização de eventos no local.