Um novo centro de distribuição de medicamentos que está se instalando em Nova Odessa realiza nesta sexta-feira (18/11) novas entrevistas visando selecionar mais 30 profissionais para a unidade, que entrará em operação em breve no município. São inúmeras vagas em diversas funções, entre elas Auxiliar de Logística, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Controle de Estoque e Fiscal de Prevenção e Perdas e Analista de Departamento Pessoal. Os interessados devem ter Ensino Médio completo e cursos de formação nas áreas.

As entrevistas acontecem a partir das 9h na sede da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa). O Departamento de RH (Recursos Humanos) da empresa está entrando em contato com os novaodessenses que cadastraram seus currículos junto ao PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura, mas abre oportunidades para demais moradores do município interessados nessas ou nas demais vagas ofertadas pelo centro de distribuição de medicamentos.

“Quem tiver interesse nessas funções e Ensino Médio completo pode comparecer para entrevista na Associação Comercial, que fica na Rua XV de Novembro, nº 685, no Centro de Nova Odessa, apenas nesta sexta-feira, a partir das 9h”, salientou Ana Paula Neris, servidora encarregada pelo PLT municipal.