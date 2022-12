As lojas do centro de Americana, juntas, geram mais de 1000 empregos diretos. A informação é do presidente da Associação Comercial (ACIA), Marcelo Fernandes. De acordo com o empresário, atualmente, a principal área comercial da cidade possui quase 400 lojas.

“Se a gente falar de forma indireta, a gente vai pra 4 mil empregos. E a gente sabe que não estamos vivendo em um dos melhores comércios, o pós-pandemia ainda tem empresas que não chegaram a faturar 70% do que faturava antes. O centro ainda tem chance de gerar o dobro de emprego, precisa de apoio e incentivo”, disse.

Marcelo concedeu a entrevista ao NM durante a coletiva de imprensa que anunciou não só a instalação de guarda-chuvas coloridos no calçadão, mas também a cobertura de parte da Rua Vieira Bueno, projeto inspirado em uma rua coberta da cidade de Gramado-RS.

Ainda de acordo com o presidente, o número de empregos gerados no centro ultrapassa a marca de um shopping center, por exemplo. “Hoje, o centro, eu tenho certeza, emprega mais do que um shopping”, disse Marcelo.

Ao final da entrevista, Marcelo faz um apelo para que as pessoas comprem no comércio local. “Você que não conhece o nosso centro, vá comprar, você está investindo na nossa cidade, está contribuindo e fortalecendo a nossa economia quando você compra no centro, dá prioridade para uma compra física, você tá gerando emprego, renda. Você está motivando as pessoas”, disse.