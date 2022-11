O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e o secretário de Esportes, Marcio Leal, anunciaram, nesta sexta-feira (11), que o Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico, receberá nova pintura e terá sua identificação visual modernizada.

Toda a estrutura passará pela melhoria, inclusive as arquibancadas. A previsão para a conclusão dos serviços é de cerca de um mês.

A revitalização foi possível graças à empresa Dado Tintas, que doou 150 latas de tinta, um investimento de cerca de R$ 30 mil reais. Os produtos foram entregues nesta sexta-feira.

“Quero agradecer pessoalmente ao empresário Dado Salau, da empresa Dado Tintas, com a doação das latas para a recuperação do Centro Cívico. Estou muito feliz, Americana merece esse tipo de atitude”, comemorou o prefeito Chico.

“O Dado sempre nos ajuda com as tintas, graças a Deus podemos contar com ele em várias ocasiões”, agradeceu o vice Odir.

“Obrigado ao Dado, mais uma vez, pela ajuda. Nós, da Secretaria de Esportes, vamos conseguir revitalizar todo esse espaço, que vai ficar ainda mais bonito”, destacou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

“Todos sabem o carinho e o respeito que tenho pela nossa cidade. Eu, como cidadão americanense, não poderia deixar de contribuir com a revitalização desse espaço tão importante”, disse o empresário Dado Salau.

O Centro Cívico é um conhecido espaço para a prática de atividades físicas. Possui piscinas, campo de futebol, quadras, ginásios, velódromo e pista de atletismo, que são utilizados por atletas profissionais e amadores, bem como pela população interessada em se exercitar. Está localizado na Rua Sergipe, nº 230, no bairro Colina.

Além disso, o local abriga algumas escolinhas esportivas, programa que atende, gratuitamente, crianças, adultos e idosos com aulas de várias modalidades esportivas em espaços espalhados pela cidade.