O Centro Cívico (Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”) recebe, nesta quinta-feira (28), às 20h, mais uma aula de forró oferecida quinzenalmente pelo Grupo Forrozeando, com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, Esporte e Educação. As aulas gratuitas são abertas para iniciantes a partir dos 12 anos, e não é necessário se inscrever, basta chegar no horário e participar.

De acordo com o coordenador da atividade, Stefanny Barreto, o projeto Forrozeando em Americana foi criado para trazer as pessoas para a dança. “Muitas delas não têm condições financeiras ou querem primeiramente experimentar antes de investir em aulas. Quando a pessoa se envolve com a dança, é quase imediata a elevação da autoestima e a sensação de bem-estar. Os movimentos da atividade são um importante aliado no combate à depressão. Isso porque, durante a dança, são liberados neurotransmissores ligados justamente à sensação de bem-estar, motivação e prazer”, explicou.

A atividade acontece nas primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês. Mais informações pelo telefone (19) 99637-7383.