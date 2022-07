Santa Bárbara d’Oeste celebrará neste domingo (31) os 100 anos do bairro Caiubi. A Festa do Centenário será na Praça “Antonio Angolini” e contará com apresentações musicais, plantio de mudas, dinâmica de Educação Ambiental e cardápio diversificado. O objetivo da comemoração é valorizar a história e a cultura de uma das regiões mais tradicionais do Município.

Como parte da programação, uma exposição histórica do Centenário foi lançada, com fotos e textos que abordam detalhes históricos do local, e foi estendida até o dia 12 de agosto no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O Centro de Memórias está localizado à Rua João Lino, no Centro.

“O Caiubi é um bairro muito acolhedor e está na história de muita gente em Santa Bárbara d’Oeste. É um grande orgulho para todos nós poder celebrar os 100 anos do bairro, lembrando da relação que o Caiubi tem com a nossa cidade. Temos ali um lugar agradável, com uma característica típica, com a natureza presente e o requinte que o Meio Ambiente oferece a todos nós”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Confira a programação completa:

Dia 31 de julho de 2022 (domingo)

10h – Missa campal

11h – Abertura oficial

11h30 – Apresentação da Corporação Musical União Barbarense

– Vôo para o futuro (Lançamento de 100 balões biodegradáveis com sementes)

– Plantio de mudas de árvores na Praça pelas diversas entidades participantes

– Pedal Festa Centenário do Bairro Caiubi (concentração às 8 horas no Parque Araçariguama com encerramento na Praça Antonio Angolini) com Pedala SBO

– Artesanatos

– Dinâmica de Educação Ambiental intitulada “Árvore de vida”, com participação aberta ao público

14h – Apresentação da FAMAM

15h – Apresentação dos alunos dos CIEPs “José Renato Pedroso” e “Padre Victório Freguglia” e EIEA “Fioravante Luis Angolini” e “Anna Rosa Tuchaspk” e Emefei ” Anália de Lucca Furlan”

16h – show com Sheyla Canova

Cardápio: Coxinha, pastel, pão com linguiça, lanches, porções de batata frita e linguiça, paella caipira, milho verde cozido, cuscuz, arroz doce e bebidas

Localização: Praça Antonio Angolini, no bairro Caiubi, Santa Bárbara d’Oeste/SP