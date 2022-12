O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou nesta terça-feira (13/12) que as visitas domiciliares para coleta de dados do Censo 2022 foram novamente prorrogadas, agora até o final de janeiro de 2023. É a terceira vez que o período de preenchimento do formulário eletrônico é estendido. Em Nova Odessa, até esta data, 78,2% dos domicílios já foram recenseados, e 21,8% estão “em andamento”.

Os percentuais na cidade são maiores que no Brasil como um todo, onde 76,9% dos já foram visitados e “contados”, 22,1% são considerados em andamento e 1% ainda são “não iniciados”. A população brasileira recenseada até o momento é de 172.264.205 pessoas, ou cerca de 79% do total estimado – veja mais em https://censo2022.ibge.gov.br/acompanhamento-de-coleta.html.

Segundo a CNN Brasil, “o novo adiamento na coleta é motivado pela falta de recenseadores, especialmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde o IBGE avalia que compete com outros setores para encontrar profissionais”. “Hoje, são cerca de 60 mil recenseadores em atuação. O IBGE estima serem necessários mais de 80 mil. Durante o pico da pesquisa, eram necessários mais de 180 mil, mas o máximo atingido foi o número de 112 mil efetivamente trabalhando em agosto”, informa a reportagem.

Um dos problemas enfrentados para a conclusão do Censo 2022 é a taxa de recusa em responder aos questionários, que abrange cerca de 2,6% dos domicílios. Para ajudar a agilizar a coleta de dados, qualquer chefe de família que ainda não tenha sido visitada por um recenseador uniformizado do IBGE pode fazer uma ligação ao Disque-Censo, que é um serviço de ligação gratuita, pelo número 137, diariamente, das 8h às 21h30, para agendar a visita.

“Pedimos a colaboração da população para que nossos recenseadores consigam concluir os trabalhos até a data estipulada pelo IBGE. A resposta ao questionário é obrigatória, mas os dados pessoais são absolutamente sigilosos e não são compartilhados com nenhum outro órgão dos governos federal, estadual ou municipal”, afirmou recentemente a coordenadora local do Censo, Rosana Macedo.

O CENSO

Em campo desde 1º de agosto, o Censo Demográfico do IBGE é a pesquisa estatística mais importante realizada no Brasil. É o único trabalho censitário que visita os domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet.

Todos esses dados são de crucial importância para que o governo e entidades do terceiro setor possam elaborar políticas públicas. Além disso, as referências disponibilizadas pela pesquisa do IBGE também são utilizadas em trabalhos acadêmicos e para a organização de planos estratégicos em empresas privadas.

O total de habitantes é uma das variáveis das fórmulas que determinam qual o tamanho da “fatia” da arrecadação de impostos pelos governos Federal e do Estado de São Paulo a Prefeitura de Nova Odessa terá direito. Ou seja, o tamanho da população contada no Censo vai determinar quanto a cidade vai receber nos próximos anos em repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios, federal) e do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual), entre outros repasses.