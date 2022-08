Os recenseadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estão enfrentando a resistência de parte dos moradores de Nova Odessa que recebem a visita. O Censo 2022 começou no último dia 1º de agosto e prossegue até o final de outubro. No momento, a equipe possui 35 recenseadores percorrendo cada setor da cidade, mas esse número pode chegar a 53 com as contratações em andamento – além de 5 supervisores.

O coordenador regional do Censo, Eli Neves, conversou nesta semana com a chefe de Gabinete da Prefeitura de Nova Odessa, Carla Lucena, e expressou preocupação com a resistência de parte dos entrevistados em responder as perguntas – ou mesmo de atender o recenseador. Segundo ele, a não “adesão” de parte da população ao levantamento pode prejudicar a cidade como um todo.

Eli destacou novamente que as respostas das pessoas e seus dados pessoais são sigilosos e não podem ser compartilhados com nenhum outro órgão da administração federal, estadual ou mesmo municipal, nem mesmo com a Receita Federal, e que apenas e tão somente as estatísticas populacionais e os resultados gerais do levantamento serão publicados pelo Instituto ao final do estudo.

“O Censo é um momento único da cidadania, em que o Poder Público vai até casa residência das famílias brasileiras ouvir e entender a sua população e quais as suas necessidades”, afirmou o coordenador. Mesmo assim, segundo ele, “as equipes estão enfrentando muitas recusas”.

O problema é que em caso de baixa adesão geral, os números finais podem não ser um retrato fiel do “tamanho” e das características da população da cidade, o que poderia prejudicar Nova Odessa no futuro tanto no recebimento de programas e recursos para programas de atendimento quanto até mesmo o recebimento dos chamados repasses constitucionais, como o FPM (Fundo de Participação dos Municípios), cuja fórmula de distribuição de recursos federais leva em conta também a população de cada cidade.

Para tranquilizar a população, Eli lembrou que cada recenseador está uniformizado com o colete azul típico do IBGE, com um crachá com seu nome e matrícula e um QR Code (um código de barras bidimensional) que pode ser escaneado com a câmera do celular da pessoa e, assim, confirmar a identidade do profissional diretamente no site do Instituto.

Outra forma de tranquilizar o entrevistado é confirmar a identidade do recenseador junto ao telefone gratuito do IBGE, o 0800 721-8181. A pessoa ainda pode acessar diretamente o site oficial do Instituto, o https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html, e consultar pela matrícula, CPF ou RG do recenseador, que estão visíveis nos crachás.

Por fim, Carla Lucena combinou com coordenador regional do Censo algumas ações para aproximar a equipe do IBGE e o questionário padrão do levantamento populacional da população de Nova Odessa – através, por exemplo, de apresentações nas escolas municipais e eventuais parcerias com as equipes da Rede Básica de Saúde.

Em apoio ao trabalho, mais informações sobre o Censo 2022 do IBGE serão divulgadas pela Prefeitura de Nova Odessa pelo site oficial (http://www.novaodessa.sp.gov.br/) e nas redes sociais oficiais do Município (em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/). Todas as informações sobre o Censo 2022 estão disponíveis no hotsite https://censo2022.ibge.gov.br/.