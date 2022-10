O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu inscrições para mais um Processo Seletivo Complementar para a contratação de recenseadores para o Censo 2022, cujo prazo de realização foi prorrogado e deve terminar apenas em dezembro deste ano. São 160 vagas disponíveis para atuação em Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste. A escolaridade mínima exigida dos candidatos é ter o Ensino Fundamental (9º ano ou 8ª série) completo.

O edital deve ser publicado no site https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.html. As inscrições devem ser feitas presencialmente até esta quarta-feira, dia 19 de outubro, das 8h às 17h, nos Postos de Coleta das três cidades. Para Nova Odessa, está prevista a contratação de 30 recenseadores. O posto local fina na Rodoviária Municipal (Rua Rio Branco, nº 699, no Centro). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461-8072.

Até o momento, em Nova Odessa, o IBGE já concluiu o Censo 2022 em 40,4% das residências, e outros 39,1% estão “em andamento”. Apenas 20,5% dos imóveis ainda constam como “não iniciados” na cidade (conforme informações do portal https://censo2022.ibge.gov.br/acompanhamento-de-coleta.html).

CONTRATAÇÕES

O objetivo das novas contratações é aumentar o número de representantes na coleta do Censo 2022. o IBGE simplificou o processo seletivo para novos recenseadores e, a partir de agora, aposentados e MEIs (Microempreendedores Individuais) também poderão participar do trabalho. No total, 8.506 oportunidades estão sendo ofertadas apenas no Estado de São Paulo.

O recenseador é o representante da instituição responsável por coletar as informações em campo em todos os domicílios do setor censitário que lhe for indicado utilizando o DMC (Dispositivo Móvel de Coleta). Durante o trabalho, o colaborador poderá contar com a ajuda dos ACSs (Agentes Censitários Supervisores) e ACMs (Agentes Censitários Municipais).

Os recenseadores são remunerados de acordo com sua produtividade, a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. Além disso, a taxa de remuneração varia dependendo do setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. O IBGE disponibiliza um simulador para que os interessados possam estimar quanto irão receber.

O CENSO

Em campo desde 1º de agosto, o Censo Demográfico do IBGE é a pesquisa estatística mais importante realizada no Brasil. Este é o único trabalho censitário que visita todos os 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. A resposta ao questionário é obrigatória, mas os dados pessoais são absolutamente sigilosos e não são compartilhados com nenhum outro órgão dos governos federal, estadual ou municipal.

Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet.

Todos esses dados são de crucial importância para que o governo e entidades do terceiro setor possam elaborar políticas públicas. Além disso, as referências disponibilizadas pela pesquisa do IBGE também são utilizadas em trabalhos acadêmicos e para a organização de planos estratégicos em empresas privadas.