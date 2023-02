Censo 2022 continua em Nova Odessa neste mês

Foi novamente prorrogado, até o final de fevereiro, o período de coleta de informações do Censo 2023 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Nova Odessa. Até a última sexta-feira (03/02), os recenseadores haviam visitado 20.800 domicílios, com uma população recenseada de quase 59.000 habitantes. A expectativa, no entanto, é por uma população total acima dos 61.700 residentes – sob pena de a cidade ver diminuída a “fatia” à qual tem direito na arrecadação federal.

“O Censo 2022 continuará em campo durante o mês de fevereiro. Para aqueles que ainda não responderam o questionário, esta será a última oportunidade de exercer seu papel como cidadão, pois a pesquisa não será prorrogada novamente”, salientou Guilherme Góes, do Setor de Disseminação de Informações Censo 2022 (SES/SP).

A resposta ao questionário é obrigatória, mas os dados pessoais são absolutamente sigilosos e não são compartilhados com nenhum outro órgão dos governos federal, estadual ou municipal.

LEIA TAMBÉM: Nova Odessa tem 3ª ‘Feira do Carro Usado’ neste domingo

Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet.

Todos esses dados são de crucial importância para que o governo e entidades do terceiro setor possam elaborar políticas públicas. Além disso, as referências disponibilizadas pela pesquisa do IBGE também são utilizadas em trabalhos acadêmicos e para a organização de planos estratégicos em empresas privadas.

Para ajudar a agilizar a coleta de dados, qualquer chefe de família que ainda não tenha sido visitada por um recenseador uniformizado do IBGE pode fazer uma ligação ao Disque-Censo, que é um serviço de ligação gratuita, pelo número 137, diariamente, das 8h às 21h30, para agendar a visita.

Como opção, aos moradores ainda não recenseados também podem entrar em contato com a Agência do IBGE em Americana, pelos telefones (19) 3461-0724 e 3407-5366, para agendar a visita do agente censitário. “É importante que os moradores fiquem atentos aos comunicados dos condomínios sobre as datas que está sendo realizada a aplicação de questionários naquele local”, acrescentou o coordenador regional do Censo 2022, Eli Neves.

O total de habitantes também é uma das variáveis das fórmulas que determinam qual o tamanho da “fatia” da arrecadação de impostos pelos governos Federal e do Estado de São Paulo a Prefeitura de Nova Odessa terá direito. Ou seja, o tamanho da população contada no Censo vai determinar quanto a cidade vai receber nos próximos anos em repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios, federal) e do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual), entre outros repasses.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento