Uma mulher que estava conversando no telefone celular foi surpreendida por um ladrão no domingo no centro de Santa Bárbara d’Oeste. Ela foi abordada por um ladrão por volta das 12h30 na Rua General Câmara e teve e o aparelho levado mas o ladrão acabou se dando mal logo depois do ‘ataque’.

Os policiais militares faziam atendimento a outra ocorrência e avistaram um rapaz correndo na rua Inácio Antônio. Ele foi acompanhado e detido na Rua Izidoro Aprigio. O rapaz estava com uma bolsa feminina com documentos pessoais e cartões bancários. Logo depois uma outra viatura chegou com a vítima do roubo.

A mulher disse aos PMs que estava no carro estacionado quando o homem se aproximou e anunciou o roubo. Mediante ameaças ele conseguiu pegar a bolsa e sair correndo. Já o bandido disse que ao ver a vítima falando no celular viu a oportunidade de cometer o crime para comprar drogas. O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o criminoso permaneceu preso.