Mens sana in corpore sano. Cunhada há 2 mil anos pelo poeta romano Juvenal, a antiga expressão latina sobrevive aos séculos pregando o equilíbrio mental e físico, e segue em prática, como confirma levantamento realizado pela TIM Celular junto a 155,9 mil clientes, com 70% deles afirmando que se exercitam ao menos uma vez por semana e 27%, diariamente. Ou seja, quase nove em cada dez brasileiros vêm se cuidando para manter “mente sã em corpo são”.

De acordo com a pesquisa, feita pela plataforma TIM Ads, caminhada e corrida despontam como as principais atividades físicas, com 23% da preferência do público. Em seguida, aparecem esportes coletivos (15%) e musculação (14%). Logo atrás deles, surgem os sedentários, com 13% admitindo não se exercitar. O levantamento foi feito entre os dias 11 e 17 de abril e grande parte dos respondentes (44%) tem entre 14 e 24 anos.

Da turma que se mexe, 22% praticam esportes e atividades físicas na rua, 18% em casa, 15% em parques e praças e 14% em academias. Há até quem o faça no próprio local de trabalho, como 9% dos entrevistados, mesmo percentual dos que preferem os clubes e mais até do que na praia (8%).

A maioria (51%) afirmou que tem gastos mensais com seus exercícios físicos contra 29% que os praticam de graça. Perguntados sobre o uso de aplicativos para gerenciar a rotina de exercícios, 45% os usariam desde que sejam gratuitos, e 11% se estiverem incluídos em seus planos de telefonia móvel. Já 10% adotariam apps com essa finalidade, pagando ou não; 8% já os utilizam e outros 8% os rejeitam prontamente.

Companhia que faz bem

Entre os dias 9 e 15 de maio, a TIM ouviu novamente sua base de clientes pré-pago em uma pesquisa sobre saúde e bem-estar. Para não perder o foco, a maioria das pessoas que praticam atividade física respondeu que tem companhia na hora de se exercitar, como amigos (26%), familiares (26%) ou colegas de trabalho (16%).

Além do equilíbrio entre corpo e mente, a prática das atividades também gerou percepções positivas nas pessoas ouvidas, como melhora na saúde (11%), menos estresse (9%) e mais produtividade (9%).

Além das ações vinculadas a movimentar o corpo, os clientes que responderam ao questionário elencam atividades como escutar música, ler um livro e assistir a uma série no rol das atividades que promovem o bem-estar. A pandemia também estimulou aqueles que procuravam um incentivo para começar a se exercitar. Das 102 mil pessoas que responderam à enquete, 19% afirmaram ter começado a praticar exercícios durante esse período. A maior parte dos entrevistados (34%) tem entre 18 e 24 anos.