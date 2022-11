Internado, Celso Portiolli tranquiliza fãs sobre câncer na bexiga: ‘Tudo sob controle’. O apresentador está hospitalizado desde sexta-feira por conta de uma inflamação, mas diz estar se recuperando bem.

“Acordei bem, dormi bem, estou bem. A saúde está excelente. Tudo sob controle, graças a Deus. Feliz com a minha recuperação, já estou zeradinho”, disse Portiolli.

Em seguida, o apresentador prestou seu agradecimento às pessoas que contribuíram financeiramente com o Teleton 2022. “Obrigado a você que colaborou, doou. Muito feliz com os artistas que participaram e deram um show. Parabéns para a equipe técnica, de produção, de direção… e também às empresas que participaram e ajudaram a bater os R$ 34 milhões”, completou.

JUSTUS TAMBÉM- O empresário e apresentador Roberto Justus foi diagnosticado com câncer de bexiga. Em publicação no Instagram no domingo (6), Justus revelou que um tumor maligno foi identificado precocemente em exames anuais de rotina e que fará sessões de quimioterapia de maneira preventiva.

“Durante um check up que eu faço rigorosamente em dia todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, em cima da bexiga. Para quem quer entender melhor, talvez um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Meu urologista, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente, por que podia ser um tumor maligno, saberíamos disso só quando operarmos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então, eu tinha um câncer de bexiga invasivo só que foi tirado a tempo”, disse Justus em vídeo.

O apresentador destacou a importância da realização de consultas médicas de check up, para a detecção precoce de doenças. “Faça um check up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho e essa determinação vão ser muito importantes, aliados para eu me livrar de vez desse problema”, disse.