Muita gente se pergunta o porquê das celebridades escolherem cidades e áreas específicas para comprarem seus imóveis. A corretora de luxo Luciane Serifovic afirmou que as celebridades “são que nem passarinhos e sempre viajam juntos. Ou seja, normalmente, as áreas populares são as que já têm outras celebridades.”

Para a profissional, é normal que as celebridades acabem indo para regiões já conhecidas por serem de alto luxo.

“Uma coisa é garantido, eles moram nas cidades mais luxuosas do mundo, como: New York City, Hamptons, Beverly Hills, Miami, Aspen, Alpes Suíços, Paris, Monaco, Saint Tropez, Cayman Islands, Lisboa, Rio de Janeiro e muitas outras”.

Conforme a corretora, dependendo da cidade, os pedidos variam. “Por exemplo, em Nova York eles gostam muito de privacidade, apartamento em andares bem altos com vistas incríveis e segurança. Quase todos tem terraços e os apartamentos são enormes com amplo espaço para sua família e amigos”.

Já quando se tratam de casas de praia, os pedidos seguem a tendência do luxo, da vista de luxo além de muita privacidade.

“Locais paradisíacos, privacidade para receber amigos e família e claro, muito luxo”, finalizou.