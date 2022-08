A Câmara de Nova Odessa constituiu, na sessão ordinária desta segunda-feira (29/08), a CEI (Comissão Especial de Inquérito) que visa “apurar eventuais omissões ou as ações administrativas e políticas já tomadas pela gestão do Poder Público Municipal ao longo dos anos, considerando a iminência da falta de novas sepulturas no Cemitério Municipal e quais as alternativas para minimizar o impacto de eventual falta desse serviço público”.

O requerimento para abertura de CEI é de autoria dos vereadores Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio, Márcia Rebeschini e Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin. Durante a sessão, após a leitura do requerimento, foram sorteados os membros da comissão entre os vereadores que compõem os blocos parlamentares da Casa.

A comissão foi composta pelos vereadores Oseias Domingos Jorge, Professor Antônio e Tiãozinho do Klavin.

No requerimento de instauração os autores informam que Nova Odessa dispõe de apenas um cemitério municipal, “muito antigo” e que está instalado em uma área de propriedade do Instituto de Zootecnia.

Os parlamentares ainda informam que a população do município teve aumento de 50% se comparados os dados do Censo do ano 2000 e as mais recentes projeções populacionais divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar disso, o espaço destinado para os sepultamentos continua “o mesmo”. A situação ainda teria se agravado, segundo os parlamentares, pela comercialização das sepulturas perpétuas.

No texto do requerimento os vereadores afirmam que ocorrerá, “em menos de dois anos, a saturação total daquele espaço, o que, se nada for feito, necessitará que nossos munícipes procurem cemitérios nas cidades vizinhas para sepultarem seus entes queridos”.

Sorteados os membros da CEI, eles devem se reunir para eleger presidente e relator. O prazo para apuração do fato é de 90 dias. No decorrer dos trabalhos os vereadores que compõem a comissão devem definir quais documentos solicitarão e quem devem ouvir para elaborar a conclusão dos trabalhos.