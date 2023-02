CDHU começa construção de 372 unidades populares em SBO. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), do Governo do Estado de São Paulo, iniciou a limpeza e terraplenagem do terreno para construção de 372 apartamentos populares no Jardim Laudissi II, ao lado do Conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. O prazo da obra é de 39 meses.

Com investimento de R$ 66,9 milhões, o projeto prevê a construção de dois condomínios de 186 apartamentos, cada um com com três blocos de oito andares cada e uma vaga de garagem por apartamento.

Cada apartamento terá 41,76 metros quadrados, com dois dormitórios, sala de estar e de jantar, cozinha, área de serviço e varanda.

Os condomínios contarão, ainda, com quadra poliesportiva, churrasqueira, brinquedos, pista para caminhada e ciclovia, além de portaria.

Anunciado antes da pandemia, o projeto inicial previa a construção de 192 moradias populares com previsão de conclusão em 2021.

