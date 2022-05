O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana recebeu, nesta quinta-feira (26), a visita de 28 alunos dos 6⁰ e 7⁰ anos do ensino fundamental da Escola Estadual Ana Maria Lúcia de Nardo Moraes Barros, do Jardim Brasil.

A visita, monitorada pela professora Franciane Carrasco Fernandes, teve como objetivo promover o contato dos alunos com os trabalhos desenvolvidos pelo CCZ, sendo parte de um projeto educacional voltado às aptidões profissionais dos alunos.

Durante a visita, os alunos foram acompanhados pela médica veterinária responsável pelo CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, que explicou o funcionamento do setor, incluindo o controle populacional por meio de castrações, as medidas de controle para a raiva animal, a apreensão de animais em situação de maus-tratos, posse responsável, entre outras questões de saúde pública.

“A visita foi maravilhosa, nós fomos muito bem acolhidos e o desejo dos alunos era de adotar todos os animais; foi um momento de muita aprendizagem”, comentou a professora.

De acordo com a coordenadora do CCZ, as visitas monitoradas representam uma estratégia que vai além das propostas curriculares, pois contribuem para o processo de formação da cidadania, conscientizando os alunos sobre a importância dos valores relativos ao convívio dos animais domésticos em sociedade. “Durante as visitas nós temos a possibilidade de proporcionar conhecimento sobre as demandas da causa animal, além de esclarecer os alunos sobre as atribuições da medicina veterinária, enquanto profissionais da área”, explicou Aneli.

Agora, os alunos deverão apresentar um trabalho escrito, comentando a experiência da visita, para a conclusão da atividade.