O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe na quarta-feira (13), das 18h30 às 22h, o workshop “Encontro de DJs”, dedicado aos profissionais e amantes da música eletrônica.

Será realizado um bate papo com nomes renomados, nacional e internacionalmente, da música eletrônica, como DJ Glen e Nana Torres, que contam sua trajetória na discotecagem e produção, além de proporcionar um espaço de troca de informações entre os djs locais e da região.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o espaço de eventos Royal Garden, com objetivo de fomentar a música eletrônica no município.

A secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, ressaltou a importância desse bate-papo. “O encontro de DJs foi elaborado como abertura de diálogo entre o Poder Público e esse segmento cultural, incentivando a cultura da nossa cidade em seus mais diversos estilos musicais”, disse Marcia.

O CCL fica na Avenida Brasil, número 1293. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Cultura, pelo telefone (19) 3408-4800 e pelo e-mail [email protected]