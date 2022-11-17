Acontece neste final de semana, nos dias 19 e 20 de novembro, o Festival Nipo 2022, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), em Americana.
São 32 expositores, 24 atrações artísticas, 21 barracas de alimentação japonesa e brasileira, 2 concursos Cosplay, Espaço Kids, Praça de Alimentação coberta e Workshops sobre Origami (arte de dobrar papel), Kokedama (arranjos de plantas aéreas), Terrário (recipiente para plantas), Sumi-é (técnica de pintura oriental) e informações sobre Medicina Bionergética.
Veja a programação:
SÁBADO – 19/11/2022 – HORÁRIO DAS 11H00 AS 22H00
APRESENTADOR OFICIAL: NORTON YUKIO MIASAKE
11H00 – ABERTURA OFICIAL
11H30- BANDA MARCIAL SENAI AMERICANA SOB A REGENCIA DO MAESTRO RAPHAEL DE ARAUJO FRANCO
12H00 – CORAL NIPO AMERICANA SOB A REGENCIA DO MAESTRO ALÉCIO SÁVIO
12H30 – GRUPO DE DANÇA “KUMAMOTO RIZUMU MELODY DANCE” SOB A ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA ITSUKO ICHIDA DE SÃO PAULO/SP
13H00 – GRUPO TAIKO OKINAWA DE CAMPINAS “RYUKYU KOKU MATSURI DAIKO”
13H30 – DANÇA OKINAWA CAMPINAS ” TAMAGUSHURYU GYOKUSENKAI” PROF. SETSUKO KANASHIRO
14H00 – GRUPO DE MIUNYO DE TOCADORES DE SANSHIN SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR NOBUO SHIROMA
14H30 – GRUPO DE DANÇA “MITSUBA YOSAKOI SORAN” DA NIPO CAMPINAS SOB A ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA ISA TOYOTA
15H00 – CANTORES ISA TOYOTA E TAKESHI NISHIMURA
16H00- MÁGICO OSSAMÁ
16H30 – CANTOR CIDO MORENO COMEMORANDO 30 ANOS DE MPB
17H00 – INICIO DO CONCURSO COSPLAY
18H00 – APRESENTAÇÃO SOLO GUITARRISTA KIKO SHRED
18H30 – DOJO KITAO ARTES MARCIAIS
19H00 – GRUPO DE TAIKO DA NIPO SUMARÉ “ISHIN DANSHIN WADAIKO” COM PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TAIKO DA NIPO AMERICANA “KYOZON DAIKO”
19H30 – CANTORES FÁBIA TANABE MIASAKE & NORTON YUKIO MIASAKE
20H30 – GRUPO DE DANÇA PROFESSORA SHIRLEI TAVARES E GRUPO DE DANÇA SPACE DANCE
DOMINGO – 20/11/2022 – HORÁRIO DAS 10H00 AS 18H00
APRESENTADOR OFICIAL: NORTON YUKIO MIASAKE
13H00 – CORAL NIPO AMERICANA SOB A REGENCIA DO MAESTRO ALÉCIO SÁVIO
13H30 – GRUPO DE TAIKO DA NIPO PIRACICABA “KYURYU DAIKO”
14H00 – GRUPO DE DANÇA DA NIPO PIRACICABA “KIMIE BYO”
14H30 – MÁGICO OSSAMÁ
15H00 – KUNG FU PELA ACADEMIA SHAO LONG KUNG FU WUSHU
15H30 – CANTORES FÁBIA TANABE MIASAKE & NORTON YUKIO MIASAKE
16H00 – CONCURSO DE COSPLAY
17H00 – GRUPO DE DANÇA DO VENTRE INICIANTES DO ESPALO DANCAR COM SOLO DA PROFESSORA NILSA CÁSSIA.