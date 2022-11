Acontece neste final de semana, nos dias 19 e 20 de novembro, o Festival Nipo 2022, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), em Americana.

São 32 expositores, 24 atrações artísticas, 21 barracas de alimentação japonesa e brasileira, 2 concursos Cosplay, Espaço Kids, Praça de Alimentação coberta e Workshops sobre Origami (arte de dobrar papel), Kokedama (arranjos de plantas aéreas), Terrário (recipiente para plantas), Sumi-é (técnica de pintura oriental) e informações sobre Medicina Bionergética.

Veja a programação:

SÁBADO – 19/11/2022 – HORÁRIO DAS 11H00 AS 22H00

APRESENTADOR OFICIAL: NORTON YUKIO MIASAKE

11H00 – ABERTURA OFICIAL

11H30- BANDA MARCIAL SENAI AMERICANA SOB A REGENCIA DO MAESTRO RAPHAEL DE ARAUJO FRANCO

12H00 – CORAL NIPO AMERICANA SOB A REGENCIA DO MAESTRO ALÉCIO SÁVIO

12H30 – GRUPO DE DANÇA “KUMAMOTO RIZUMU MELODY DANCE” SOB A ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA ITSUKO ICHIDA DE SÃO PAULO/SP

13H00 – GRUPO TAIKO OKINAWA DE CAMPINAS “RYUKYU KOKU MATSURI DAIKO”

13H30 – DANÇA OKINAWA CAMPINAS ” TAMAGUSHURYU GYOKUSENKAI” PROF. SETSUKO KANASHIRO

14H00 – GRUPO DE MIUNYO DE TOCADORES DE SANSHIN SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR NOBUO SHIROMA

14H30 – GRUPO DE DANÇA “MITSUBA YOSAKOI SORAN” DA NIPO CAMPINAS SOB A ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA ISA TOYOTA

15H00 – CANTORES ISA TOYOTA E TAKESHI NISHIMURA

16H00- MÁGICO OSSAMÁ

16H30 – CANTOR CIDO MORENO COMEMORANDO 30 ANOS DE MPB

17H00 – INICIO DO CONCURSO COSPLAY

18H00 – APRESENTAÇÃO SOLO GUITARRISTA KIKO SHRED

18H30 – DOJO KITAO ARTES MARCIAIS

19H00 – GRUPO DE TAIKO DA NIPO SUMARÉ “ISHIN DANSHIN WADAIKO” COM PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TAIKO DA NIPO AMERICANA “KYOZON DAIKO”

19H30 – CANTORES FÁBIA TANABE MIASAKE & NORTON YUKIO MIASAKE

20H30 – GRUPO DE DANÇA PROFESSORA SHIRLEI TAVARES E GRUPO DE DANÇA SPACE DANCE

DOMINGO – 20/11/2022 – HORÁRIO DAS 10H00 AS 18H00

APRESENTADOR OFICIAL: NORTON YUKIO MIASAKE

13H00 – CORAL NIPO AMERICANA SOB A REGENCIA DO MAESTRO ALÉCIO SÁVIO

13H30 – GRUPO DE TAIKO DA NIPO PIRACICABA “KYURYU DAIKO”

14H00 – GRUPO DE DANÇA DA NIPO PIRACICABA “KIMIE BYO”

14H30 – MÁGICO OSSAMÁ

15H00 – KUNG FU PELA ACADEMIA SHAO LONG KUNG FU WUSHU

15H30 – CANTORES FÁBIA TANABE MIASAKE & NORTON YUKIO MIASAKE

16H00 – CONCURSO DE COSPLAY

17H00 – GRUPO DE DANÇA DO VENTRE INICIANTES DO ESPALO DANCAR COM SOLO DA PROFESSORA NILSA CÁSSIA.