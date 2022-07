Estão abertas as inscrições para três oficinas de dança oferecidas pela professora Sirlei Tavares, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. São 30 vagas para cada horário. As aulas semanais acontecem nas noites de segunda-feira, para homens e mulheres, e na manhã de terça-feira, exclusivamente para mulheres. São oficinas para iniciantes e não é preciso ter experiência anterior com dança. Nas segundas-feiras às 19h, os ritmos são flashback e country, e, na turma das 20h, forró, piseiro e arrasta-pé. Na terça-feira, às 7h45, as aulas são de ritmos e passinhos de flashback e country.

A professora Sirlei Tavares iniciou na dança em 2000, se apresentando em bandas e duplas sertanejas. Em 2004 começou seu trabalho como monitora de dança de salão e, no ano seguinte, a ministrar aulas de dança. Tem formação nas áreas de country, axé, dança de salão, dança esportiva e dança para cegos. “A dança é uma linguagem artística que expressa as características culturais de uma sociedade, além de uma forma de entretenimento e socialização, convido a todos a se juntarem às oficinas”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone da Sectur: 3408-4800, das 9h às 15h. O CCL está localizado à Avenida Brasil, 1293, Parque Residencial Nardini.