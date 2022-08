O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe na próxima terça-feira (23) a oficina teatral “O Corpo do Ator-Criador e Suas Formas de Prosear”, oferecida gratuitamente pela Cia. Aurora, das 19h às 21h30. Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (19) por mensagem privada no Instagram do grupo, em @cia.aurora. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jd. São Paulo.

O objetivo da oficina é trabalhar a expressão corporal cênica com o objetivo de proporcionar experimentação poética da comunicação não-verbal, instigando os participantes para a criação autoral e para a descoberta da própria expressão perante o espaço presente.

A atividade é aberta a pessoas com mais de 14 anos e tem como público-alvo pedagogos, artistas de performance do corpo, atores, atrizes, arte-educadores e outros interessados no processo teatral.

“A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana tem total interesse em apoiar iniciativas de grupos locais e regionais genuinamente comprometidos com a produção cultural e com a formação de público e de novos artistas”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A companhia teatral foi formada em Americana em 2015 pelos artistas Matheus Luis e Fábio Gianfratti e posteriormente incorporou os atores Igor Cardoso e Karoline Leão. Seu repertório inclui os espetáculos “Ul-Trajes”, com pesquisas do Teatro da Crueldade de Antonin Artaud, e “EndSystem”, com grande influência do Expressionismo Alemão e a linguagem do Corpo Expressivo. A Cia. Aurora também iniciou uma pesquisa experimental de uma das modalidades de Dança Contemporânea, conhecida como Dança-Teatro.