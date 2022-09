Movimentos simples ao ritmo de vários estilos musicais em uma aula cujo principal objetivo é se divertir. Esta é a dança Sh’bam, que será oferecida gratuitamente a partir do próximo dia 5 de setembro, na oficina promovida pela professora Patrícia Carvalho, às segundas e quartas-feiras, às 18h45, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. São oferecidas 50 vagas, e as inscrições para a Oficina de Dança Sh’bam podem ser feitas pelos telefones (19) 3408-4800 ou 98225-1658.

Não é preciso ter experiência prévia para frequentar a oficina, aberta a pessoas a partir de 6 anos. Para a professora, a modalidade que une ritmos como salsa, merengue, hip-hop, funk, jazz e house ainda é desconhecida na região, sendo mais comum nas academias. A ideia da oficina é democratizar o acesso à prática, em uma contrapartida da Lei Aldir Blanc de fomento à cultura.

“A dança é uma das linguagens artísticas mais antigas que se tem conhecimento, com referências ainda no período pré-histórico. É uma expressão artística plural, que representa diversos estilos de manifestações, crenças e técnicas, e nosso papel como gestores públicos é oferecer subsídios para que a prática cultural atenda a cada dia mais pessoas”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O CCL fica na Av. Brasil, 1.293, no bairro Jardim São Paulo.