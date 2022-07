O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana oferece vagas para aulas gratuitas de yoga, que serão realizadas às sextas-feiras, às 14h30 e 15h45. São 12 alunos por turma, sob orientação da professora Patricia Pellison. O CCL está localizado à Avenida Brasil, 1.293, no bairro Jardim São Paulo.

As aulas são direcionadas a pessoas com 15 anos ou mais e proporcionam melhoria na qualidade de vida, explica Patricia. “O Yoga vai muito além de lindas posturas físicas, também envolve técnicas de respiração e meditação, que aos poucos vai se tornando um estilo de vida. A prática traz benefícios para o corpo e a mente, com a diminuição do estresse, ganho de força, melhora da flexibilidade, autoconfiança e autoconhecimento”, disse. Para participar, basta levar um tapete para utilizar durante a prática.

Mais informações pelo telefone (19) 3408-4800.