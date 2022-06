O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, recebe no próximo sábado (11), às 15h, as audições de dançarinos interessados em integrar o mais novo grupo de K-Pop cover da região. São quatro vagas para candidatos com mais de 11 anos. Para participar é necessário ter disponibilidade de agenda e morar em Americana ou região. Os dançarinos vão integrar um grupo de cinco pessoas ao lado de Leonardo Oliveira, o integrante número 1, responsável pela oficina de K-Pop promovida este ano pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana.

Os candidatos se apresentarão para três jurados, e podem usar o refrão de qualquer música do estilo durante a coreografia. A audição também pode ser feita em dupla, e cada dançarino será avaliado individualmente. “Acredito que o estilo veio pra ficar, pois o K-pop cresceu muito com a procura de eventos específicos”, disse Oliveira. A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, destacou a disponibilidade da pasta para a realização de eventos como este. “As audições são totalmente organizadas pelo Leonardo, que tem desenvolvido este trabalho de incentivo ao K-Pop de forma voluntária. Para nós é muito gratificante ver a sociedade envolvida na promoção da cultura em nossa região, e estamos sempre de portas abertas para novas iniciativas”, disse.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio dos telefones (19) 99299-7764 e 3408-4800.