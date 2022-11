A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira, (01/11), a primeira reunião com o grupo de trabalho criado para combater os crimes de racismo e violência no futebol.

O grupo tem como objetivo discutir os aspectos legais e operacionais relacionados ao aprimoramento do marco regulatório das políticas públicas e dos procedimentos desportivos, bem como da coordenação das ações pelos diferentes agentes, públicos e privados, envolvidos no enfrentamento do racismo e da violência no futebol

Estiveram presentes na reunião, Maurício Neves Fonseca, Vice-Presidente Administrativo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), João Rafael Soares, auxiliar parlamentar do Senado Federal, Arlete Mesquista, conselheira federal e vice-presidente da comissão de Direito Desportivo da OAB Brasil o ex-goleiro Aranha, Marcelo Medeiros Carvalho (fundador do Observatório da Discriminação Racial no futebol), Onã Rudá Silva Cavalcanti (fundador do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ), dentre outros.