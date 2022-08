A HempMeds, pioneira no acesso à Cannabis medicinal no Brasil, participará da CICMED – 1ª Conferência Internacional de Cannabis Medicinal. O evento acontecerá dos dias 11 a 13 de agosto no complexo dos hotéis Gran Mercure e Pulmann, na Vila Olímpia.

No evento, a HempMeds lançará duas novas concentrações de canabidiol full spectrum: 3.000 mg e 6.000 mg. Os novos produtos virão em frascos de 30 e 60 mililitros, com a concentração de 100 miligramas por mililitro, e terão respectivamente o valor de R$ 0,13 e R$ 0,10 cada miligrama, ou seja, o melhor custo-benefício do Brasil comparado as outras principais marcas.

“Existem evidências científicas que garantem a eficácia destes produtos contra crises convulsivas, dor crônica e ansiedade. Além de mais acessíveis, os frascos de canabidiol full spectrum são pequenos, fáceis de transportar e adaptados ao público brasileiro”, informa Matheus Patelli, Diretor Geral da HempMeds.

Além do lançamento do produto, na sexta-feira (12), às 11h30, o ex-atleta Maguila estará no estande da empresa. Isso porque ele é paciente de cannabis medicinal, e o tratamento do ex-pugilista é feito pelo Dr. Renato Anghinah, diretor médico da HempMeds. O médico irá responder dúvidas dos participantes sobre o tratamento de um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro.

Já o time técnico da HempMeds estará presente em peso nos painéis de debates sobre Cannabis medicinal. No dia 12, às 08h40, Gabriel Barbosa, mestre em biotecnologia e supervisor de assuntos regulatórios, debaterá sobre a cannabis e biotecnologia, apontando seus avanços e perspectivas futuras no mundo.

No mesmo painel, a farmacêutica e medical science liaison da HempMeds, Dra. Luzia Sampaio, abordará sobre o sistema endocanabinoide e o endocanabinoidoma como alvos de ação farmacológica dos fitocanabinoides. Já às 14h, o neurologista Dr. Renato Anghinah, chief medical officer da HempMeds, explicará sobre a aplicabilidade da cannabis medicinal em doenças neurológicas de adultos.

Por fim, no sábado, às 16h20, a psicóloga e assistente de atendimento ao cliente da empresa, Fernanda Cammarota, apresentará histórias de luta e superação de alguns pacientes da HempMeds com depoimentos de familiares.

Serviço:

1ª Conferência Internacional da Cannabis Medicinal

Data e horário: 11 a 13 de agosto de 2022, das 08:30 às 16:30;

Local: complexo dos hotéis Gran Mercure e Pulmann Vila Olímpia. Rua Olimpíadas, 205 – Vila Olímpia – São Paulo

Painéis com participação da HempMeds® no Brasil:

Data: 12/08;

Horário: 8h40;

Gabriel Barbosa, mestre em biotecnologia pela UNIFESP e supervisor de P&D na HempMeds Brasil;

Gabriel Barbosa, mestre em biotecnologia pela UNIFESP e supervisor de P&D na HempMeds Brasil; Tema: Cannabis e Biotecnologia: Avanços e Perspectivas Futuras

Data: 12/08;

Horário: 08h40;

Luzia Sampaio, farmacêutica pós-doutorado em neurociências (IBCCF-UFRJ) e MSL na HempMeds Brasil;

Luzia Sampaio, farmacêutica pós-doutorado em neurociências (IBCCF-UFRJ) e MSL na HempMeds Brasil; Tema: Canabis – O Sistema Endocanabinoide e o Endocanabinoidoma Como Alvos de Ação Farmacológica dos Fitocanabinoide

Data: 12/08;

Horário: 14:00;

Dr. Renato Anghinah, neurologista professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP e chief Chief medical officer na HempMeds Brasil;

: Dr. Renato Anghinah, neurologista professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP e chief Chief medical officer na HempMeds Brasil; Tema: Aplicabilidade da Cannabis Medicinal em Doenças Neurológicas do adulto.

Data: 13/08;

Horário: 16:20;

Fernanda Cammarota: psicóloga e líder no time de acolhimento da HempMeds Brasil;

: Fernanda Cammarota: psicóloga e líder no time de acolhimento da HempMeds Brasil; Tema: Histórias de luta, Dor e Superação. Depoimentos de Familiares

Sobre a HempMeds® no Brasil

Subsidiária do Grupo Medical Marijuana Inc. A HempMeds foi a primeira empresa a fornecer produtos à base de Cannabis com fins medicinais no Brasil. Desde 2015, já colaborou com a importação de mais de 140 mil derivados da Cannabis para pacientes brasileiros, um crescimento de 20% de 2020 para 2021.

Além disso, atua como relevante fonte de conhecimento científico para profissionais de saúde, disponibilizando mais de 50 horas de cursos gratuitos em sua plataforma própria, primando na ciência baseada em evidência. Além de ser apoiadora do curso de extensão em Medicina Canabinoide da FMUSP, o mais acessado de 2022.