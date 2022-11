Em 2010, o Polvo Paul iniciou uma curiosa tradição de Copa do Mundo: a de animais videntes. Depois dele, vieram elefantes, gatos e até mesmo urso panda. Agora no Catar, os cavalos são a espécie da vez e trazem uma péssima notícia para os torcedores brasileiros. Segundo eles, a Inglaterra, de Harry Kane, será a campeã em 2022. E depois da goleada de estreia da seleção inglesa, seriam os cavalos os videntes desta edição?

A previsão é baseada na corrida de cavalos organizada pela Betfair no tradicional jóquei da cidade de Haydock, na Inglaterra, no último sábado (19). Ao todo, 6 cavalos foram escolhidos para representar cada uma das seleções favoritas ao título da Copa do Mundo. A ordem de chegada foi: Inglaterra, França, Brasil, Espanha, Argentina e Alemanha.

Confira a vitória do cavalo inglês no vídeo oficial da corrida aqui: https://twitter.com/Betfair/status/1593942207597539329

Na manhã desta segunda-feira (21), a seleção da Inglaterra venceu o Irã por 6 a 2 na primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo do Catar e aumentou ainda mais a confiança dos ingleses na previsão dos cavalos. O destaque do jogo foi o jovem do Arsenal, Bukayo Saka, com dois gols. A Inglaterra enfrenta agora os EUA na sexta-feira (25) às 16h. Já o Irã joga contra o País de Gales às 7h do mesmo dia.

Bryony Frost, jóquei inglesa vencedora da corrida e embaixadora da Betfair, acredita ser possível que a previsão se concretize no final da Copa. “A Inglaterra nos deu esperança no ano passado quando fomos todos juntos aos pubs assistir à final da Eurocopa, então agora torcemos para irmos mais longe este ano. Eu espero que o futebol retorne para casa. Eu estarei torcendo para os rapazes. Todos nós aproveitamos a corrida. A energia de todos os jóqueis na largada foi incrível e a torcida com certeza adorou também”, disse.

Cada um dos cavalos foi escolhido baseado na história e no momento atual de cada país. Por exemplo, o cavalo brasileiro era de um pedigree historicamente vitorioso, mas que decepcionou nas últimas competições. Já o cavalo inglês impressionou nas últimas competições, mas já não ganha um título há muito tempo.

Além de prever a seleção campeã da Copa em 2022, a Betfair também realizou a doação de £10,000 (aproximadamente R$64.000) para o Fundo de Jóqueis Feridos (IJF), responsável por ajudar financeiramente mais de mil atletas britânicos que sofreram acidentes durante suas carreiras.

Por outro lado, o resultado da corrida contraria as probabilidades calculadas pela Betfair. De acordo com especialistas da casa de apostas, a seleção brasileira é na verdade a grande favorita para ir até a grande final e vencer com 20,1% de chances. A Argentina é a segunda com 14%; Inglaterra a terceira com 11,3%. Confira no gráfico abaixo:

A Betfair afirma que seus especialistas estão em constante revisão das odds e probabilidades implícitas.

