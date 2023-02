Acidente rendeu prisão por roubo

Durante o patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste pela Av. São Paulo, a equipe foi solicitada por populares que indicaram a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, os condutores dos veículos envolvidos no acidentem estavam aguardando.

Populares informaram aos agentes que o condutor do Corolla – que provocou o acidente – havia fugido do local, mas foi acompanhado por alguns motociclistas, que o convenceram a retornar ao local do acidente.Foi solicitado a Unidade de Resgate que socorreu o motociclista para o PS Afonso Ramos. Ele se queixava-se de dores pelo corpo.

O condutor do veículo Corolla foi indagado e alegou não ter CNH, documento do carro CRLV, além de ter afirmado que teria adquirido o veículo em uma leilão no município de Campinas, tendo pago o valor de R$ 5 mil.

Realizada uma averiguação minuciosa no Corolla, foi encontrado no interior um cartão de banco C6 Bank. A placa ostentada não condizia com o chassi. Realizada nova consulta através do chassi, constatou-se que havia uma queixa de roubo na cidade de Sumaré. Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão.

A equipe tinha conhecimento de que um veículo nas características estava cometendo roubos frequentes na cidade. Então, foi feito contato com a Delegacia de Investigações Gerais que evidenciou a possibilidade de ligação do carro em outros delitos. Juntamente com os investigadores, foi feita uma diligência na residência do suspeito, onde foi localizado os seguintes objetos:

Um simulacro de pistola, uma “touca ninja”, duas placas de veículo Mercosul com adulteração e frascos de perfume importado.

Os objetos e o suspeito foram apresentados na DIG. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, atribuindo ainda artigos 303, 305 e 309 do CTB permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.

Os demais objetos permaneceram apreendidos.

