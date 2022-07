A Secretaria de Bem-estar Animal de Sumaré segue com o cadastramento para castração de animais domésticos no município. A iniciativa é voltada a tutores de baixa renda, que fazem parte de programas sociais, e protetores de animais independentes, desde que possuam cadastro junto à Prefeitura.

O agendamento pode ser feito por meio do site do Bem-Estar Animal, pelo endereço: www.sumare.sp.gov.br/dembeas. Além da inscrição via internet, a secretaria promoverá nas próximas semanas ações em bairros da cidade como forma de estimular e facilitar o cadastramento. Neste sábado (16), uma equipe da pasta estará no bairro Chácara Três Pontes, na Rua Dois, entre 9h e 11h.

“O objetivo é ampliar o número de cadastros para castração entre animais dessa região. Nossa intenção é ter uma grande adesão com essas ações. A Vila Soma é a próxima região que deve receber uma equipe do Bem-estar animal com essa finalidade, mas ainda estamos definindo como será a ação no bairro”, explica o secretário de Bem-Estar Animal, Régis Costa.

Desde o início da campanha, em maio, foram castrados 924 animais. Deste número, 278 são cadelas, 176 cachorros, 290 gatas e 180 gatos. A meta é realizar mais de 2,5 mil procedimentos pela campanha. Após o agendamento, a pessoa responsável pelo animal será orientada sobre os cuidados de pré e pós-operatório. É importante que para o procedimento o animal esteja em jejum.

Além da castração é feita também a microchipagem dos animais, contendo informações do tutor e do pet.

Documentos necessários para o cadastramento:

-Cópia RG e CPF ou CNH do responsáveis;

-Comprovante de endereço (mínimo 2 anos residindo na cidade);

-Possuir CadÚnico ou extrato do Auxílio Brasil;

-Carteira de Trabalho (para desempregados);

-Protetores independentes cadastrados devem apresentar documentos comprobatórios.

Agendamento: via site Bem-Estar Animal ( www.sumare.sp.gov.br/dembeas)

Informações: (19) 3828 8451

Cadastramento itinerante: Campanha de Castração Animal

Local: Rua 2, Bairro Chácara Três Pontes

Data: 16 de julho

Horário: 9h às 11h