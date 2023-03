“Castelo do Dragão” é a nova atração infantil do Tivoli

Que tal escorregar pela boca de um dragão, entrar em um castelo e ainda ver um dragão soltando fumaça pela boca? Quem está em busca de diversão para os pequenos já tem destino certo: o Tivoli Shopping. O empreendimento inaugura neste sábado (18) o Castelo do Dragão, nova atração infantil, que promete muita alegria e aventura à criançada e fará temporada até maio.

Destinado a crianças de 1 a 13 anos, o parque Castelo do Dragão está instalado ao lado da Praça de Alimentação e conta com cenografia temática encantadora, com castelo enorme, que no topo abriga um dragão que solta fumaça pela boca. Além de conferir um clima especial ao local, a decoração temática do espaço ainda serve de cenário para lindos registros fotográficos.

Além do escorregador que sai da boca de um dragão, o parque inclui diversas outras atividades como torre elástica e escorregador tubular que cai em uma imensa piscina de bolinhas, entre outras atrações, capazes de divertir tanto as crianças menores, quanto desafiar e garantir curtição aos maiores.

O brinquedo funcionará diariamente das 11h às 22h. Crianças menores de 4 anos e crianças com deficiência precisam estar acompanhadas por um adulto responsável. Para brincar no espaço, o valor é de R$ 25,00 por 15 minutos de brincadeira e de R$ 35,00 para 30 minutos. Após os 30 minutos será cobrado R$ 5,00 para cada 5 minutos adicionais. Crianças com deficiência têm 50% de desconto no ingresso.

