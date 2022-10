Os cassinos online são muito populares em várias partes do mundo e no Brasil não é diferente. Desde sua chegada às terras nacionais, eles vêm mostrando uma curva de crescimento acentuada e regular. A popularidade é tamanha que, em 2020, o mercado de cassinos online atingiu a marca de R$7 bilhões no país, segundo dados do jornal O Globo.

Que os cassinos são uma das mais famosas formas de entretenimento da atualidade não é segredo para ninguém, mas esse tipo de casa de apostas já existe há muito tempo. Para se ter uma ideia, o primeiro cassino registrado da história data do século XV, ele se chamava Ca ‘Vendramin Calergi, e ficava localizado na cidade de Veneza, na Itália. Sua inauguração foi em 1509, mas ele passou a funcionar como cassino em 1638.

Para quem se interessa por interfaces como as mencionadas no casinoonlinedinheiroreal.com, basta continuar lendo esse texto para entender os fatores que influenciaram o crescimento dos sites de apostas no Brasil e como isso afeta a vida dos jogadores. Confira:

Razões pelas quais cassinos online tem se popularizado no Brasil

A verdade é que essas razões são muitas e elas podem variar de um apostador para o outro, o que também ocorre em sites listados no casinosportugalonline.net | PT. Todavia, de forma geral, é possível apontar seis principais motivos que fizeram os cassinos online decolarem no Brasil.

1. Proibição de cassinos físicos no Brasil

Esse fator é especificamente determinante quando se fala em crescimento dos cassinos online no Brasil, afinal, essa é atualmente a única possibilidade de acesso a esse tipo de jogatina no país. No Brasil, essa proibição está em vigor desde 1946, e se estende para todos os tipos de jogos de azar.

Por mais que haja um projeto tramitando no Senado para a liberação dos cassinos físicos no Brasil, ainda não se pode falar em uma data para que eles estejam, de fato, presentes no país. E mesmo que isso ocorra, é importante lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, sendo assim, não é realista afirmar que todas as pessoas, em todas as cidades, terão acesso às versões físicas.

2. Praticidade dos cassinos online

Mesmo nos locais onde há uma oferta razoável de cassinos físicos, os online ainda encontram seu espaço de destaque por serem mais práticos. Afinal, não há a necessidade de se deslocar até o espaço físico para ter essa experiência. Você pode jogar do sofá da sua sala ou no transporte, indo para o trabalho, já que a maioria dos sites possui versões otimizadas para dispositivos móveis.

Sendo assim, mesmo que algum dia haja unidades físicas de cassinos no Brasil, ainda será mais confortável jogar de forma remota, onde não há limitação de local ou horário – até porque grande parte dos sites opera 24 horas por dia. Dessa forma, você pode escolher o horário em que vai jogar e ajustá-lo conforme sua rotina.

3. Bônus e promoções nos cassinos online

Outro ponto muito positivo dos cassinos online são as bonificações oferecidas aos clientes. Quase todos os cassinos oferecem bônus para novos jogadores e, geralmente, é um valor bem expressivo. Anteriormente, quando havia apenas cassinos físicos, esse tipo de bônus não era algo tão comum, ou pelo menos, não tão incrível e acessível quanto é agora.

Além disso, os cassinos online também são conhecidos pelos seus programas de fidelidade que proporcionam acesso VIP para os jogadores mais assíduos. Nesses programas, os jogadores acumulam pontos à medida que jogam e vão subindo de nível, sendo que cada nível possui privilégios específicos. E se isso não fosse suficiente, ainda é comum que sejam lançadas promoções eventuais, onde bônus extras são garantidos aos jogadores. São chuvas de vantagens frequentes!

4. Grande variedade de jogos

Os cassinos online fazem investimentos constantes em seu catálogo de jogos, o que garante que o jogador nunca fique tedioso, sem ter o que jogar. Para se ter uma ideia, é comum que esses cassinos tenham milhares de títulos disponíveis em sua plataforma. Afinal, por não haver as restrições de capacidade de um espaço físico, não há limitação da quantidade de jogos.

Os tipos de jogos são mais variados. São slots, jogos de mesa, partidas ao vivo, game shows e muito mais. Além disso, há várias versões de um mesmo jogo, pertencentes a diferentes desenvolvedoras.

5. Variedade de formas de pagamento

O advento da internet trouxe várias facilidades para a vida das pessoas, inclusive quando se trata de pagamentos digitais. Os cassinos online não ficaram para trás nesse assunto e se apressaram em oferecer uma vasta cartela de opções de pagamento, tanto para depósitos quanto para saques.

Entre as opções de pagamento oferecidas estão cartões de crédito de várias bandeiras, Pix, transferência bancária, boleto e várias carteiras virtuais. Além disso, tem crescido cada vez mais o número de cassinos que trabalham com pagamentos com criptomoedas, o que é um grande atrativo para os amantes de moedas virtuais.

6. Apostas seguras e confiáveis

Muitas vezes, o fator online faz com que muitas pessoas desconfiem da segurança de uma transação financeira. Todavia, você não terá esse problema se escolher um cassino online de confiança. São vários os indicativos que mostram que esses sites de apostas são seguros.

Os cassinos online aplicam várias técnicas para evitar fraudes ou roubos, tudo para garantir a seguridade de seus apostadores. Atualmente, os melhores cassinos são protegidos com criptografia, armazenamento seguro de dados, autenticação em dois fatores, certificados de segurança e outros. Sendo assim, não há motivos para temer pelos seus dados.