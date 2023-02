Caso Felipe Corá e Isac Sorillo chega à Comissão de Ética

O jurídico da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste emitiu um parecer para que seja dado o encaminhamento nas denúncias contra os vereadores Felipe Corá (Patriotas) e Isac Sorrilo (Republicanos).

Corá e Isac foram denunciados, em uma representação político-administrativa pelas vereadoras Kátia Ferrari (PV) e Esther Moraes (PL), após Corá ter proferido palavras ofensivas contra Esther, dizendo para que a parlamentar “continuasse latindo”, bem como o vereador Isac agido em desacordo com as condutas éticas exigidas dos parlamentares ao dar risadas, fazer mímicas e gestos da galeria reservada aos visitantes da Câmara, enquanto a mesma vereadora se manifestava de seu assento.

Na época, Corá chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas à Esther por suas falas. Já Isac não se pronunciou.

No parecer, os procuradores da casa de leis pedem que o presidente, o vereador Paulo Monaro (PSD), dê o encaminhamento a cada uma das representações. No caso de Corá, é pedida a cassação do mandato, e de Isac, apuração da conduta antiética. As denunciantes juntam como prova das alegações formuladas na presente representação o arquivo de mídia com as imagens e o áudio dos fatos ocorridos.

Agora, a presidência encaminhou as denúncias para ciência e análise da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, formada pelos vereadores Reinaldo Casimiro (Podemos), Jesus (Avante), Arnaldo Alves (PSD), Celso Ávila (PV) e Carlão Motorista (Republicanos), mas apenas o próprio presidente tem a prerrogativa de colocar o pedido de cassação de Corá para votação em plenário para aprovação ou rejeição.

GRUPO POLÍTICO. Hoje Corá faz parte do grupo que está em maioria na Câmara e que elegeu Monaro para presidência, o que indica que seu pedido de cassação deve ser rejeitado. Para que fosse aprovado e o mandado de Corá cassado, o pedido teria que ter 13 votos favoráveis.

