A chegada da Copa do Mundo do Catar deve fazer com que as casas de apostas esportivas ganhem mais relevância, visto que, cada vez mais, temos fãs do esporte mais popular do país se cadastrando e fazendo apostas regularmente com o futebol. No entanto, a segurança é um fator importante tanto para as casas de apostas, quanto para o consumidor que deseja participar e ganhar dinheiro com a prática.

De acordo com dados divulgados em 2022 pela International Betting Integrity Association (IBIA), principal entidade para a indústria de apostas licenciadas, as operadoras de apostas esportivas online, regulamentadas, perdem cerca de R$ 131 milhões por ano justamente pela manipulação de resultados.

Umas das alternativas para aumentar a segurança nesse setor é a checagem de antecedentes, que pode ser incorporado no processo de onboarding – entrada de novos usuários –, visando mitigar possíveis crimes dentro da plataforma, como é o caso da lavagem de dinheiro.

“O cenário das casas de apostas virtuais é relativamente novo. O que podemos dizer é que as casas de apostas estão se adaptando à segurança, compliance, legislação e afins neste momento. Portanto, o ideal é que estas empresas pensem na segurança de ambos os lados”, explica Marcus Cairrão, especialista em Consultoria Empresarial e CEO da IAUDIT Tecnologia, empresa especializada em tecnologia, compliance e auditoria com mais de 20 anos no mercado.

De acordo com Cairrão, existem dois tipos de checagem de antecedentes: o primeiro é o Background Check Massificado, que pode ser conectado diretamente ao processo de onboarding da plataforma via API. Ele é ideal para checagens em grande volume, que precisa ser feita de forma rápida e segura.

A segunda opção é o Background Check Personalizado, cujo foco é para a checagem de colaboradores ou empresas, no momento da contratação e revalidação anual. Por fim, é gerado um relatório e entregue à empresa contratante, que toma a decisão pela contratação ou não daquele candidato/empresa. É importante lembrar que os parâmetros para a aceitação de um novo usuário ou de um novo colaborador são aplicados pela empresa contratante.

Quais riscos podem ser evitados?

Atualmente, golpes estão cada vez mais comuns no ambiente digital. Em Minas Gerais, um estudante de medicina está sendo investigado por realizar golpes em casas de apostas esportivas. Ele captava as vítimas por meio das redes sociais propondo investimentos por meio de trade em plataformas de apostas esportivas. O suspeito já era investigado no Maranhão pelo mesmo tipo de golpe.

Segundo o especialista, para evitar isso, a checagem de antecedentes massiva pode ser uma alternativa para a entrada de novos usuários que possam gerar prejuízo aos clientes e para as próprias casas de apostas. Cairrão também destaca algumas vantagens do background check para o setor.

“Com certeza a segurança e a confiabilidade são as maiores das vantagens. Quando uma casa de apostas é confiável, automaticamente as pessoas tendem a escolhê-la, afinal ninguém quer correr riscos quando se fala em dinheiro. A casa de apostas também mitiga riscos de ser envolvida em processos de lavagem de dinheiro, fraudes financeiras e fiscais, dentre outros crimes que podem ser cometidos por usuários dentro da plataforma”, explica ele.

Buscando solucionar isso, também é possível que a própria casa de apostas aplique a checagem de antecedentes em seus colaboradores, aumentando a confiança na contratação de pessoas que possuam acesso aos dados dos usuários e reduzindo possíveis vazamentos de dados dentre outros crimes.

“Imagine que, via processo de background check, uma casa de apostas receba um relatório dizendo que o novo candidato a Gerente de Finanças está respondendo um processo por corrupção. A casa de apostas provavelmente não contrataria essa pessoa”, comenta Cairrão.

O ideal é que a casa de apostas aplique o background check de ponta a ponta, evitando crimes de ambos os lados, já que estamos lidando com dados sensíveis e valores financeiros. A checagem de antecedentes passa mais confiança para as pessoas e garante que não existem segundas intenções por trás dos jogos.

“Outro ponto importante é ressaltar que uma empresa é feita de pessoas e pessoas podem errar. No entanto, quando você possui diretrizes claras de checagem, além de mitigar essas oportunidades de erro, também se apresenta à sociedade e aos órgãos públicos competentes como uma empresa prudente”, finaliza o CEO da IAUDIT Tecnologia.