Estreou no último dia 26 de maio o documentário “Casão – Num Jogo Sem Regras”, que retrata a vida de Walter Casagrande e sua longa jornada contra seu vício em drogas. O ex-jogador conta no documentário disponível na Globoplay sobre seu envolvimento com drogas e como o acompanhamento terapêutico, conhecido como AT, o ajudou a vencer sua batalha contra o vício.

O acompanhante terapêutico (AT) é um profissional especializado em atendimento fora do consultório. Esse é o grande diferencial do AT, pois promove uma assistência mais próxima do paciente e a avaliação/intervenção em ambientes diferentes, em comparação ao tradicional, que é dentro de um consultório. As estratégias usadas na modalidade são diversas e incluem interações em ambientes sociais (balada, parque, shopping etc.) até o acompanhamento cotidiano do paciente em sua casa.

Filipe Colombini, psicólogo e diretor da Equipe AT, empresa especializada em Acompanhamento Terapêutico que atua há mais de dez anos em São Paulo, esclarece que “é importante entender o AT como alguém que pode te ajudar a produzir cada vez mais autoconhecimento, manter o engajamento, a perseverança e a fé em si mesmo. Isso é fundamental seja qual for o objetivo terapêutico, mas, sobretudo, quando é preciso lidar com um vício”.

Casagrande classifica como essencial o auxílio dado pelo trabalho dos ATs em sua recuperação e ressocialização sem as drogas. O autoconhecimento adquirido com o AT permitiu que ele identificasse melhor quais ambientes, situações e padrões que o levavam a pensar e usar drogas.

O ex-jogador conta, na série documental em quatro capítulos sobre sua vida, detalhes sobre sua trajetória como dependente químico, relatando casos de overdoses e sua luta diária contra a adicção. Uma das partes mais emocionantes do documentário é o momento em que, chorando, Casagrande conta, na final da Copa de 2018, que aquele havia sido seu primeiro mundial totalmente “limpo”.

Porém, o tratamento do comentarista até atingir a sobriedade teve momentos de recaídas e aprendizados. Para Filipe Colombini, o sucesso do tratamento compreende entender os ciclos e aprender com os erros, e neste ponto, o AT produz resultados consistentes, principalmente, devido à proximidade com o paciente. “Com a presença do psicólogo no ambiente do paciente, é possível observar relações interpessoais e elementos da rotina; com isso, muitas vezes, o tratamento acaba sendo mais focado e assertivo”, explica Colombini.

“A mudança é uma espiral, tem altos e baixos. Uma piora do paciente não significa que ele caiu no fundo do poço, podendo ser parte do processo”, diz o especialista.

O atendimento de AT permite muita flexibilidade e variabilidade de situações. Casagrande, por exemplo, relata que, durante seu tratamento, gostava de sair com seus ATs, indo ao cinema ou em jantares, aproveitando para fazer sua terapia durante os passeios. Além disso, o comentarista já afirmou que uma das vantagens do AT é poder ter uma companhia segura em momentos em que está sozinho e vulnerável.

