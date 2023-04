Casamento de Eduardo Costa tem vestido de noiva ousado

A festa de casamento de Eduardo Costa e Mariana

Polastreli, que já tinham oficializado a união em uma cerimônia civil, aconteceu neste sábado (08) nos jardins da casa do cantor sertanejo. Ao contrário de Gabriela Pugliesi e Tulio Dek, que também trocaram alianças hoje, em uma cerimônia marcada pela simplicidade, a celebração do artista esbanjou luxo.

A bordo de um vestido de noiva cheio de ousadia, confeccionado pelo estilista Giulliano Oliva, que também vestiu o noivo, Mariana Polastreli disse o tão sonhado ‘sim’ usando ainda uma tiara de princesa da marca Rosa Maria Acessórios.

Como primeiro look, a empresária apostou em um vestido longo branco, colado ao corpo, com uma transparência discreta na saia, renda, recortes laterais e um generoso decote em V, valorizando os seios. Para aproveitar a festa com mais conforto, Mariana trocou o vestido. O segundo look da noiva, também todo branco e justo, tinha decote de um ombro só, com grande laço na lateral e uma fenda poderosa na perna. Veja detalhes dos looks na galeria acima!

Acessório usado por Eduardo Costa em casamento chama atenção

Assim como a noiva, o cantor Eduardo Costa também trocou de look após dizer ‘sim’ no altar. Mas o que acabou roubando a cena foi o fato do sertanejo, que já viveu um romance com Antonia Fontenelle, chegar para seu matrimônio usando um quipá, uma espécie de chapéu usado por judeus.

Segundo o colunista Léo Dias, apesar de ter afirmado que se casaria em duas cerimônias religiosas, uma católica, religião da mulher, e outra judaica, religião que escolheu seguir, o sertanejo, que já se envolveu em uma briga judicial com Fernanda Lima, não explicou como se tornou judeu, já que para isso, como não nasceu em família judaica, precisaria passar por um processo longo e criterioso para se converter.

Gabi Saiury e Thammy lançam o single “Tu Vai Me Ver no Paredão”

Sucesso nas redes sociais, Gabi Saiury e MC Thammy disponibilizam nesta segunda-feira (10) em todas as plataformas de streaming, via SoundOn, o single “Tu Vai Me Ver no Paredão”.

Com uma levada contagiante e dançante somada a um refrão forte e de fácil memorização, a faixa – primeiro lançamento oficial de Gabi – é forte candidata a se tornar presença garantida nas pistas de dança e entre as trends mais populares das principais redes sociais.

Confira a letra:

“Tu Vai Me Ver no Paredão”

Esse papin de algustinho

Essa pose de Malvdinho

Mas não vou voltar

Agora eu sou da cachorrada

Não tô nem aí pra nada

Quer replay não vou te dar

Agora chora

Te joguei fora

Que eu não quero mais

Passou da hora

Já pode ir em bora

Tu já ficou p trás (sai)

Tentei te dar valor você não quis quis quis

Agora chora pra voltar pra mim

Você não deu valor agora e kiss kiss kiss

Engole o choro que acabou aqui

Vai bebê chora

Me pede implora

eu não te quero mais

Sobre Gabi Saiury

Natural de Andradina (SP), a cantora, influencer e dançarina é destaque nas redes sociais. Agora, ao 16 anos, estreia seu primeiro lançamento com um feat. com MC Thammy.

Sobre MC Thammy

Com milhões de seguidores nas redes sociais, a cantora, dançarina e influencer é destaque da cena brega-funk. Aos 22 anos, a pernambucana soma milhões de visualizações no Youtube com singles como “Barbie Bandida” e “Me Acabo”.

