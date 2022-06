Pouco mais de um ano se passou desde que Wesley Belarmino da Silva surpreendeu a amada com um pedido de casamento dos sonhos feito no Tivoli Shopping. Em 29 de maio de 2021, achando que era uma festa de aniversário, Amanda Laís Lourenço foi para o centro de compras e encontrou o então namorado em uma cena de filme de romance: música tocada no violino, balões em formato de coração, buquê de flores, cartazes com fotos e mensagens de amor escritas à mão e uma nova aliança. Assim ela foi pedida em casamento e, claro, aceitou. Agora, um ano depois, no próximo sábado, 18 de junho, os dois celebram o matrimônio.

Será em um salão em Nova Odessa, local escolhido pelos dois e com a presença dos familiares de ambos. O pedido de casamento surpresa e muito romântico, na época, emocionou quem estava no Tivoli e, inclusive, foi noticiado pela imprensa de Santa Bárbara D´Oeste e de Americana, onde ambos moram e vão viver depois de casados. Afinal, trocaram alianças em público com toda pompa e circunstância. “Até hoje muitas pessoas me reconhecem na rua, em lojas e outros lugares que vou como a moça pedida em casamento no shopping. Foi realmente muito especial e emocionante”, afirma Amanda, que está nos últimos preparativos para o grande dia.

Aliás, emoção e romance não faltam na vida do jovem casal. Depois do noivado, já foram para Paris. E, claro, visitaram a Torre Eiffel. Inclusive, em frente ao monumento fizeram a foto com Wesley novamente pedindo Amanda em casamento, ajoelhado. Apesar de ficarem noivos em maio de 2021, Amanda, 25 anos, e Wesley, 32 anos, se decidiram mesmo pela data do casamento em janeiro deste ano. E quiseram marcar para logo. “Estamos na maior expectativa. Tivemos agora o nosso último dia Dos Namorados como namorados. O próximo será como marido e mulher”, comemora.

Mas o pedido de casamento digno de romances, feito em um lugar inesperado, já está nas memórias de Amanda como um dos momentos mais emocionantes de sua vida. “Gosto muito de shopping e eu costumo frequentar o Tivoli, por isso a escolha dele. É um lugar legal para namorar, inclusive. Tem o que fazer a dois, lugar para comer, tomar alguma coisa, cinema, etc e é um ambiente que a gente se sente em segurança”, completa Amanda. Por todo o carinho com o Tivoli Shopping, a direção do centro de compras parabeniza o casal com votos de muitas felicidades e um singelo presente, um vale-compras, para ser utilizado no empreendimento em produtos ou serviços.