Um casal foi preso na madrugada desta quarta-feira após furtar um estabelecimento comercial no bairro Terramérica, em Americana. Segundo a Guarda Municipal, durante patrulhamento, a equipe recebeu a informação de que indivíduos ocupando um veículo Courier – na cor branca – havia efetuado o referido furto.

A informação recebida dava conta de que o veículo havia fugido sentido rodovia SP 304. A equipe então – na altura do bairro Jardim Alvorada – conseguiu localizar o veículo e realizar a abordagem pela Avenida Nossa Senhora de Fátima.

No veículo encontrava-se uma parte masculina e uma parte feminina; foi realizada busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém, em averiguação no interior do veículo foi localizado um saco na cor preta contendo 8 vasilhames de vidro de cerveja e um vasilhame de água aromatizada.

Ao ser indagado, o casal informou que subtraiu as bebidas do interior de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Gioconda Cibim. Com o apoio da equipe da viatura 204, que se deslocou até o local do furto, foi possível constatar que a porta de blindex da entrada do comércio havia sido danificada e que do interior do estabelecimento também foi subtraído uma cadeira de junco que foi localizada jogada em uma praça do outro lado da avenida, oposto à loja.

Diante dos fatos, as partes receberam voz de prisão e foram apresentadas à autoridade policial juntamente com os objetos apreendidos ficando à disposição da justiça.

Foi elaborado o BO PC de furto qualificado consumado, autuando as partes detidas. Os objetos foram restituídos ao proprietário. O veículo foi recolhido ao pátio municipal conforme CRR 4071, pois o condutor não possuía CNH e não apresentou condutor habitado para para liberação. Também foi elaborado o AIT 0265214.