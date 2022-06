O casal Carlos Guido e Tatiana Martins morreu com diferença de poucos dias em Americana. Ela era funcionária da prefeitura de Americana e ele trabalhava com contabilidade. Familiares e amigos ficaram chocados com a partida precoce do casal, que tinha dois filhos.

Tatiana lutava contra um câncer e perdeu a vida no final de maio. Tinha 42 anos.

Guido morreu no final de semana aos 48 anos de idade, natural de ORLANDIA. Viúvo de TATIANA MARTINS DE GUIDO , deixa os filhos: SOFIA, RAFAEL , parentes e amigos.

As homenagens nas redes sociais foram muitas. O NM externa os pêsames a parentes e familiares.