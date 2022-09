Um casal foi flagrado em vídeo tendo relações sexuais em uma piscina transparente de uma pousada na Praia do Funil, na zona rural de Miracema do Tocantins. As imagens circularam pelas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que o casal está em uma piscina privada de um dos quartos do estabelecimento. É possível vê-los porque as bordas da piscina são de vidro. Muitos pedestres que passavam pela praia param para olhar.

A administração disse que a situação não é permitida no local que, inclusive, pode configurar crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. As informações são do portal g1.

Internautas comentaram o caso nas redes sociais: “Eu que não entro nessa piscina do funil antes de uma higienização bem feita”, escreveu uma mulher.