Um casal que ‘fez a limpa’ em uma UBS de Americana terminou detido por agentes da Gama na manhã desta quinta-feira. A guarda municipal de Americana prendeu uma mulher de 24 anos e um homem de 42 anos acusados de praticar um furto na Unidade de saúde do bairro Jardim Brasil.

Após tomarem conhecimento do furto a unidade de saúde, onde haviam sido subtraído várias torneiras e utensílios domésticos do local, os GCMs Eduardo e leite deram início a um patrulhamento pelos bairros Antônio Zanaga e Jardim Nossa Senhora Aparecida, onde lograram êxito em localizar parte do material furtado em um depósito de sucatas na rua Gondim da Fonseca.

Questionado o proprietário do comércio, um homem de 42 anos informou ter comprado os produtos de um casal que foi localizado e encaminhado a Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Foram localizados com o casal em uma mochila, 2 alicates, 2 chaves de fenda, 2 chaves fixas, 2 facas, uma serra utilizadas no furto, além de3 acabamentos de torneiras

1 saco plástico de uso hospitalar resíduos infectante.

Foram recuperados no depósito de sucata:

13 torneiras

3 panelas com tampa

2 formas

1 pote de Alumínio

1 bule

1 cuscuzeira

4 canecão

Foram autuados em flagrante pelo crime de furto

F. A. A. De 42 anos e a parte feminina, R. M. S de 24 anos