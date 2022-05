Um casal foi preso na noite desta terça-feira após entrar em Americana conduzindo um caminhão com carga roubada.

Assim que o veículo entrou no município pela Avenida São Gabriel, o alarme da muralha da Guarda Municipal acionou, informando que o caminhão estava envolvido em ocorrências de roubo de carga.

A equipe então realizou a abordagem na Avenida Iacanga e constatou que o veículo estava carregado com uma carga roubada de frios. Diante dos fatos, as duas partes foram apresentadas no Plantão Policial, onde foram autuadas em flagrante, ficando à disposição da justiça.