Um casal brigou bastante na noite do sábado e o caso de lesão corporal foi parar no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste. Por volta de 21h, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência da Rua Grécia no jardim Europa.

A mulher de 51 anos contou que o marido deu 3 tapas no rosto dela. Já o acusado disse que sua esposa tem depressão e síndrome do pânico e comportamento explosivo. Iniciaram uma discussão, ela lhe ofendeu com palavrões, quebrou objetos no interior da residência, arremessou objetos em sua direção e lhe desferiu diversos tapas, momento em que a segurou pelos braços para contê-la e deu uns tapas para se defender.

Os dois são casados há 20 anos. A vítima passou por atendimento no pronto-socorro municipal e foi liberada. A mulher informou na Delegacia de Polícia que não tem interesse em representar criminalmente contra o marido, tampouco solicitar medida protetiva e que iria para casa de uma amiga.

