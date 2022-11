Foto TV Hortolândia

A briga do casal foi tão intensa que até a casa terminou pegando fogo em Nova Odessa. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), no Jardim do Éden em Nova Odessa. O Corpo de Bombeiros foi até o local fazer o atendimento. Ao ver a briga, um vizinho acabou acionando a Polícia Militar.

Assim que chegava na local, a equipe policial visualizou a residência em chamas e acionou os bombeiros. O esposo da vítima fugiu após a confusão e foi encontrado no centro de saúde e permaneceu em observação no local. A mulher foi encaminhada à delegacia onde foi registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica. Após alta, o homem ficará à disposição da Justiça.

Após policialpadrao.com.br