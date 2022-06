Compartilhar momentos inesquecíveis e comemorar com afeto as vitórias da vida, sempre cuidando do corpo e da mente. Essa tem sido a receita dos casais Arthur Pereira, nutricionista esportivo e Mayra Kreva, pós-graduada em coach bodybuilding e também de Rodrigo de Mello, profissional de educação física e treinador e Aline Cristine de Souza, nutricionista e atleta amadora de fisiculturismo.

Atuando há 10 anos nesta prática esportiva que está crescendo de forma exponencial no Brasil, sendo possível desenvolvê-la economicamente, possibilitando atletas amadores e profissionais a desenvolverem uma carreira promissora, Rodrigo e Aline neste dia dos namorados estarão unidos e focados no processo de finalização de treinos e preparação para a Expo Super Show, maior evento fitness do estado do Rio, que acontece nos próximos dias 24, 25 e 26, no Expo Mag (antigo Centro de Convenções Sul América), na Cidade Nova, no centro da cidade.

Aline vai competir na categoria Bikini Fitness e com total apoio de Rodrigo, seu parceiro no amor e no esporte há oito anos, busca o pro-card, premiação dada na competição que a tornará atleta profissional. “Sempre estávamos presentes nas competições e hoje a gente compete juntos, auxiliando e torcendo um pelo outro. Agora em junho, por exemplo, estamos acertando todos os detalhes, equilibrando o shape de acordo com o que pede a categoria para que ela possa sair com o pro-card e assim podermos comemorar mais uma vitória”, relata Rodrigo.

Para o casal Arthur e Mayra, juntos há 10 anos, o compartilhamento do mesmo universo em suas atividades profissionais completa ainda mais o dia a dia de amor e parceria de vida, que requer muita disciplina e treino. “Desde a época que era atleta essa parceria foi fundamental para que tudo desse certo. E hoje em dia, com tantos atletas para tomar conta e direcionar, não poderia ser diferente. A cumplicidade no estilo de vida faz toda a diferença para um relacionamento feliz”, afirma a coach Mayra.

Além de comemorarem o dia dos namorados, eles também vão estar ao lado um do outro, dividindo os últimos planejamentos, atuando com o que gostam e buscando mais vitórias no acompanhamento aos seus atletas que farão parte da competição de bodybuilding, no fim do mês.

“Sem dúvida, é mais um campeonato bastante importante, com muita visibilidade e com um nível altíssimo por se tratar de um evento que vale o cartão profissional – a grande conquista de todo atleta do fisiculturismo. E nós estaremos lá juntos, trabalhando e realizando mais um sonho, o que nos motiva ainda mais a dar continuidade ao nosso trabalho. Só temos que agradecer a visibilidade que o fisiculturismo vem ganhando com tantos eventos Brasil afora e esperamos que seja mais um lindo show e que possamos sair vitoriosos mais uma vez, ressalta Arthur.