A Copa do Mundo sem dúvidas é um dos eventos mais aguardados de 2022, primeiramente por ser um momento de muita alegria e expectativa, e também porque é um momento de se reunir com as pessoas que você mais ama para torcer e vibrar pelo Brasil. Pensando nisso, a MadeiraMadeira, que tem como propósito reinventar a forma como as pessoas montam suas casas, separou 5 itens que não podem faltar para assistir aos jogos, deixando a galera confortável para ter a melhor experiência! Confira:

Pipoqueira

Assistir TV comendo uma pipoca é com certeza uma prática que todo brasileiro gosta, mas quando se trata de Copa do Mundo, o assunto fica mais sério! E para preparar sua casa para receber as pessoas e ter a pipoca garantida, nada melhor do que uma pipoqueira, que além preparar o produto de maneira mais saudável, garante que você não tenha trabalho na hora do preparo, e ainda pode ser um ótimo item decorativo para sua cozinha!

Chopeira

Além dos petiscos, tomar aquela cervejinha durante o jogo também é do gosto da maioria dos brasileiros. Sendo assim, ter uma chopeira para aproveitar melhor esse momento, e ter sempre sua cerveja gelada e com um toque especial que só uma chopeira proporciona. Essencial para curtir e reunir os amigos, podendo também ser um item diferente para decoração, além de poder ser aproveitada para qualquer ocasião.

Mesa de Centro

Produtos para sua casa na Copa do Mundo(Reprodução MadeiraMadeira)

Com os comes e bebes separados, é hora de assistir o jogo! Porém, é comum na hora da partida não desgrudar o olho da TV, nem para pegar algo para comer ou beber. Portanto, a mesa de centro é um item importante, pois você pode apoiar tudo que separou para a hora de assistir o jogo, economizando tempo e garantindo que nenhum lance seja perdido. Além disso, uma mesa de centro faz toda a diferença na decoração da sala, sendo útil não só no dia dos jogos, mas também no cotidiano para apoiar além de copos e pratos, mas também livros, carteiras, celulares, controles remotos e o que mais for necessário.

Poltronas, Cadeiras e Banquinhos

Produtos para sua casa na Copa do Mundo(Reprodução MadeiraMadeira)

Acomodar todo mundo é um ponto crucial, pois ninguém merece assistir um jogo desconfortável ou apertado. Para quem é mais reservado e prefere assistir aos jogos sozinho ou com poucas pessoas, uma poltrona é uma boa escolha, pois além de ser confortável, é um item muito bonito e decorativo para a sala. Já para quem curte reunir os amigos ou a família, ter cadeiras e banquinhos confortáveis para acomodar todos muito bem é fundamental, garantindo a diversão e o conforto de todos os convidados, podendo ficar de reserva para os próximos encontros.

Frigobar

Por fim, um item que é bem decorativo e prático é o frigobar. É uma ótima pedida para manter todas as comidas e bebidas sempre geladas, e também pode ser colocado na sala mesmo, ficando próximo de todos, facilitando para que no meio do jogo alguém possa pegar algum item sem perder nenhum minuto da partida. Sem contar também que o frigobar traz um ar jovial e descolado para o ambiente, sendo uma ótima opção para ter um ambiente totalmente preparado para qualquer tipo de encontro na sua casa.

