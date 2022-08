Umas casa pegou fogo na tarde desta sexta-feira em Sumaré e o Corpo de Bombeiros. Os policiais resgataram a mulher que estava dentro da casa. O resgate aconteceu por volta das 13h.

O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para ocorrência de fogo em residência na cidade de Sumaré.

Ao chegar no local a equipe de Bombeiros de Sumaré já estava no local, fizeram o primeiro combate e debelaram o fogo.

O fogo ficou restrito a um dormitório, porém as fumaças e fuligem atingiram toda a residência.

O fogo foi extinto e o local deixado em segurança.

Uma moradora (feminina adulta) que estava pelo local, precisou ser socorrida ao PS, não em decorrência de ferimentos causados pelo incêndio ou semelhante, a mesma estava muito nervosa pelo ocorrido e acabou passando mal, onde foi socorrida pelo Resgate de Americana, ao PS Samaritano de Sumaré