O projeto de restauro da Casa de Cultura Hermann Müller, elaborado pela OES Engenharia e Construções Ltda, foi apresentado nesta quinta-feira (6) ao prefeito Chico Sardelli e à secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria. O trabalho entra agora na fase de captação de recursos por meio do programa Proac ICMS, no qual empresas podem destinar parte de seus impostos estaduais para a execução das obras.

A apresentação do projeto foi feita pelo arquiteto Alberto Streb e o engenheiro Vagner Antônio Veneciano, da OES Engenharia e Construções.

O projeto foi custeado por meio do Proac Expresso, do Governo do Estado, e já foi aprovado pelo Condepham – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana. Agora, ele segue para aprovação do Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado.

Depois da aprovação, a OES fará a captação de recursos junto a empresas da região e do Estado interessadas em destinar seu ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e vincular seu nome ao projeto de restauro do patrimônio histórico cultural de Americana.

O primeiro passo, segundo os responsáveis pela obra, é a troca do telhado, que irá ajudar a solucionar problemas de infiltração. Essa etapa está orçada em R$ 1,6 milhão.

A casa tem 54 cômodos, com 1,4 mil metros quadrados, telhado com 52 águas, 19,5 mil telhas, 420 metros de calhas e rufos, 71 folhas de portas, 198 folhas de janelas e 3,8 mil metros de reboco de parede. O orçamento para as outras etapas ainda está sendo finalizado.

O prefeito Chico Sardelli elogiou o projeto desenvolvido e ressaltou a importância de se restaurar a Casa Hermann Müller.

“Trata-se de um importante patrimônio histórico e cultural da nossa cidade e fico muito feliz em ver esse projeto de restauro caminhando. Um espaço que reúne muita história e precisa ser recuperado para a população. Vejo como uma oportunidade muito bacana para as empresas da nossa cidade e região de participar e contribuir com essa obra”, afirmou Chico.

A secretária de Cultura Marcia Gonzaga Faria destacou as inúmeras possibilidades de utilização da Casa Hermann Müller após a restauração.

“Americana ganhará, com essa obra, um espaço de convívio, de realização de eventos culturais de diversas linguagens e expressões, com um potencial turístico enorme”, afirmou Marcia.

O PROJETO

O projeto inclui, além do restauro da parte interna e externa da casa, a implantação de rampas de acessibilidade e vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD), adequação às normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), adaptação da piscina para espelho d’água, construção de dois banheiros externos acessíveis e um depósito de materiais, com a proposta de execução de um pergolado, a adequação dos banheiros internos para banheiros família (com fraldário), masculino, feminino e para PCDs; a reforma do telhado, compreendendo a troca das telhas, madeiramento, rufos, calhas e beiral; e a estabilização da fundação, que apresenta recalque – uma espécie de rebaixamento da edificação causada pelo adensamento do solo sob o imóvel.