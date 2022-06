A Casa do Conto, projeto cultural realizado em parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo e de Educação de Americana, recebeu cerca de 400 pessoas no último domingo (26), em quatro sessões de contação de histórias em comemoração aos 18 anos do espaço.

Cerca de 300 adultos e mais de 100 crianças acompanharam a programação especial, segundo a administradora do local, a arte educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti, conhecida como Tininha. “Foi muita gente e foi mágico porque as pessoas foram chegando gradualmente e fiz quatro sessões de história”, declarou.

A programação de aniversário contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, além de vereadores de Americana. “Temos muito carinho pelo trabalho da professora Tininha, que emociona crianças e adultos com a sua sensibilidade e arte”, declarou Odir.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, a Casa do Conto representa um espaço para o exercício da criatividade das crianças. “Nos alegra ver o envolvimento dos alunos com as histórias proporcionadas por essa parceria entre as secretarias de Educação e de Cultura e Turismo”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, ainda destacou a importância histórica do local. “A Casa do Conto faz parte do Complexo Industrial de Carioba, tombado pelo Condephaat e Condepham, como Patrimônio Histórico de Americana, e a presença das crianças no local é uma forma de preservar a cultura e a história de nossa cidade”, afirmou.